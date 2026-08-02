ATA sporumuzun önemli organizasyonları arasında yer alan Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 20'ncisinde sadece er meydanındaki mücadeleler değil, güreş ağalığı ihalesi de büyük ilgi gördü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce güreşseverin takip ettiği organizasyonda, ağalık ihalesi nefes kesen anlara sahne oldu.

Festival alanında gerçekleştirilen açık artırmaya iş insanları ve davetliler yoğun ilgi gösterirken, teklifler yükseldikçe heyecan da arttı. Organizasyonun yaşatılması, gelecek yıllarda daha güçlü şekilde sürdürülmesi ve pehlivanlara verilen desteğin artırılması açısından büyük önem taşıyan ihalede kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Geçtiğimiz yılın güreş ağası olan iş insanı Hasan Utkan Eminoğlu, rakiplerinin tekliflerine karşı geri adım atmadı. Açık artırmanın son bölümünde verdiği 8 milyon 777 bin TL'lik teklif, festival alanında büyük alkış aldı. Bu rakamın üzerine çıkan başka teklif olmayınca Eminoğlu, 20. Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ağalığını bir kez daha kazandı.

Sonucun açıklanmasının ardından festival alanında büyük sevinç yaşanırken, Eminoğlu'nu protokol üyeleri, pehlivanlar ve vatandaşlar tebrik etti. Ağalık geleneğinin yalnızca maddi destekten ibaret olmadığını, aynı zamanda ata sporuna sahip çıkmanın önemli bir göstergesi olduğunu belirten katılımcılar, ihalenin Gökbel Güreşleri'nin değerini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Yeni dönemde de ağalık görevini üstlenecek olan Hasan Utkan Eminoğlu'nun, organizasyona destek vermeyi sürdüreceği belirtilirken, 8 milyon 777 bin TL'lik teklif Gökbel tarihinin en dikkat çeken ağalık ihalelerinden biri olarak kayıtlara geçti. (Şerife ÇOBAN)