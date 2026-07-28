Kaza, saat 16.00 sıralarında Çankırı-Kızılırmak kara yolu üzerindeki İskilip Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Ö. (56) yönetimindeki 06 BPL 966 plakalı otomobil ile İbrahim A. (38) idaresindeki 19 AFU 560 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil büyük hasar alırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Nazmi A. (61) ile Sevgi Ç. (65)'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada otomobil sürücüsü Metin Ö., Gülay Ö. (54) ve Ersin Ş. (42) ise yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı kurtarılamadı

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ersin Ş., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çarpışmanın meydana geliş nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, özellikle kavşaklarda sürücülerin hız sınırlarına uymaları ve trafik kurallarına azami dikkat göstermeleri gerektiğini hatırlattı.