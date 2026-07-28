UYUŞTURUCU madde kullanımı ve bağımlılığı sorunu toplumumuzun karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birisi olup, 26 Temmuz 2026 tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sırasında haklarında işlem yapılan şüphelilerden H.E.A'nın 'Uyuşturucu kullandığı için' sevk edildiği Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı ve Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na alındığı öğrenildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında bu tür tedbirlerin uygulanmaya devam edileceği bilgisi edinildi.

Kaynak: Haber Merkezi