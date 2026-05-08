NTV'nin aktardığı habere göre, 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili öncesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar fiyat artışı hazırlığına girdi. İran ve Hürmüz Boğazı ekseninde yaşanan jeopolitik gelişmelerin akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmesi, ulaşım sektöründe maliyet yükünü artırdı.

Giderlerin katlanarak artmasından şikayetçi olan sektör temsilcileri, bilet tarifelerinde yeni bir düzenlemeye gidilmesini talep ediyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, artan operasyonel masrafları gerekçe göstererek bilet fiyatlarına yüzde 20 zam yapılmasını istiyor.

MALİYETLER SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Otobüsçüler Dernek Başkanvekili Metin Önal, firmaların araç içi yolcu ikramlarını karşılamakta dahi zorluk çektiğini belirtti. Önal, bir otobüs deposunun 25 bin civarında dolduğuna dikkat çekerek, bu fiyat zammını yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

ALANYA TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması, gözleri iç turizmin en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Alanya'ya çevirdi. Beklenen yüzde 20 oranındaki bilet zammının, tatil rotasını Alanya'ya çeviren yerli turistlerin seyahat planlamalarını etkilemesi muhtemel görünüyor.

Ulaşım sektöründeki bu fiyat dalgalanması, hem tatilciler hem de Alanya Otogarı'ndaki turizm esnafı tarafından yakından takip ediliyor. Söz konusu zam talebinin resmi makamlarca ne zaman uygulamaya konulacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.