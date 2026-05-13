Bartın’da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, kent merkezinde maddi hasara yol açtı. Gece saatlerinde hızını artıran fırtına nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısı yerinden koparak sokağa savruldu. O sırada binanın önünde park halinde bulunan 6 otomobil, çatı parçalarının isabet etmesi sonucu zarar gördü.

Karadeniz Bölgesi’nde zaman zaman etkisini artıran ani hava olayları, yapı güvenliği ve araç sahipleri açısından risk oluşturuyor. Bartın’da yaşanan bu olay, özellikle kuvvetli rüzgar uyarılarının dikkate alınmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 40 KİLOMETREYE ULAŞTI

Meteorolojik verilere göre Bartın kent merkezinde gece boyunca etkili olan yağışla birlikte rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye kadar çıktı. Fırtınanın etkisiyle Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 6 katlı apartmanın çatısı büyük bir gürültüyle yerinden ayrıldı.

Çatının parçalanarak yola ve araçların üzerine düşmesi, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay sırasında sokakta yaya bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti.

6 OTOMOBİLİN CAMLARI KIRILDI

Apartmanın önünde park halinde bulunan 6 otomobilin camları kırıldı, kaporta ve tavan bölümlerinde hasar oluştu. Araç sahipleri gece saatlerinde yaşanan olayın ardından büyük şaşkınlık yaşadı.

İlk incelemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak araçlarda oluşan maddi hasarın boyutunun yapılacak ekspertiz çalışmalarının ardından netleşmesi bekleniyor.

POLİS VE İTFAİYE BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşların tehlikeli bölgeye yaklaşmasını engelledi.

Çatıdan kopan parçaların tamamen kaldırılması ve binada yeni bir risk bulunup bulunmadığının belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, apartman sakinlerini olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.