Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, aralarında Antalya ve Ankara’nın da bulunduğu 21 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Özellikle Antalya’da son yıllarda artan yasa dışı bahis soruşturmaları, turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu bölgelerde finansal suçlarla mücadeleyi daha da önemli hale getiriyor. Yetkililer, dijital platformlar üzerinden yürütülen yasa dışı para transferlerinin yalnızca suç ekonomisini büyütmekle kalmadığını, kayıt dışı finans hareketleri nedeniyle ülke ekonomisini de olumsuz etkilediğini vurguluyor.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda operasyonlar şu illerde gerçekleştirildi:

Şanlıurfa, Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat.

Sabah saatlerinde düzenlenen baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve finansal kayıt incelemeye alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonunu internet siteleri ve çeşitli dijital ödeme yöntemleri üzerinden yönettiği değerlendiriliyor.

5,8 MİLYAR TL’LİK HESAP HAREKETİ

MASAK tarafından yapılan detaylı analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi. Bu rakam, operasyonun boyutunu ve yasa dışı bahis ağının ulaştığı ekonomik hacmi ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirlerin farklı hesaplar üzerinden dolaştırılarak sisteme sokulmaya çalışıldığı değerlendiriliyor. Yetkililer, para transferlerine aracılık eden kişi ve bağlantıların da tek tek incelendiğini bildirdi.