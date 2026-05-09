Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorinde tabela değişti. 9 Mayıs itibarıyla pompaya 5,58 TL indirim yansıdı.

Motorin indirimi araç sahiplerini sevindirdi. 9 Mayıs 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Sektör kaynaklarına göre toplamda 7 lira 20 kuruşluk indirimin 1 lira 62 kuruşluk kısmı ÖTV’ye giderken, pompaya yansıyan net indirim 5 lira 58 kuruş oldu.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimde, Brent petrol fiyatlarının gerilemesi etkili oldu. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gerilime ilişkin uzlaşma beklentilerinin güçlenmesi sonrası küresel petrol piyasasında düşüş hızlandı.

MOTORİN FİYATLARI BİR GECede DEĞİŞTİ

Yapılan indirim sonrası sürücüler sabah saatlerinde akaryakıt istasyonlarında yeni fiyatlarla karşılaştı. Özellikle uzun yol yapan ticari araç kullanıcıları ve şehir içi yoğun araç kullanan vatandaşlar için indirim dikkat çekti.

Son dönemde art arda gelen zamların ardından yapılan bu büyük motorin indirimi, nakliye ve ulaşım maliyetleri açısından da piyasada yakından takip ediliyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63.81 TL

Motorin: 66.25 TL

LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63.67 TL

Motorin: 66.11 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara

Benzin: 64.78 TL

Motorin: 67.38 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir

Benzin: 65.06 TL

Motorin: 67.65 TL

LPG: 33.69 TL

PETROL FİYATLARI TAKİP EDİLİYOR

Enerji piyasasını takip eden uzmanlar, Brent petrol fiyatlarında düşüşün sürmesi halinde önümüzdeki günlerde benzinde ve motorinde yeni fiyat değişikliklerinin yaşanabileceğini belirtiyor.

Özellikle döviz kuru ve uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik, Türkiye’deki akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.