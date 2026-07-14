Nature Astronomy dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, bilim insanları galaksimizin merkezindeki gaz ve toz bulutlarında yaşamın temel yapı taşlarından biri olabilecek yeni bir molekül keşfetti. İspanya Astrobiyoloji Merkezinden astrokimyacı Izaskun Jimenez-Serra'nın öncülük ettiği uluslararası ekip, radyo teleskoplar aracılığıyla uzaydan gelen frekansları analiz ederek 'eritriloz' isimli şeker molekülünün varlığını doğruladı.

Dört karbon, sekiz hidrojen ve dört oksijen atomundan meydana gelen eritriloz, Dünya üzerinde doğal yollarla ahududu meyvesinde bulunuyor. Uzmanlar, laboratuvar ortamındaki moleküler verilerle uzaydan alınan radyo frekans kalıplarını karşılaştırarak bu eşleşmeyi kesinleştirdi. Daha önceki çalışmalarda göktaşlarında glikoz ve riboz gibi şekerler bulunmuş olsa da, bu moleküllerin uzay boşluğunda nerede oluştuğu bugüne kadar tam olarak bilinemiyordu.

YILDIZLARDAN ÖNCE SENTEZLENDİ

Elde edilen son teleskop verileri ve laboratuvar analizleri, astrobiyoloji alanında dikkate değer bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Şeker moleküllerinin, henüz gezegenler ve yıldızlar dahi var olmadan önce, yıldızlar arası ortamdaki buzullarda gerçekleşen kimyasal tepkimelerle sentezlenebildiği kanıtlandı. Bilim insanları, bu gelişmenin hücresel bilgi taşıyıcısı konumundaki RNA ve DNA'nın yapı taşlarının oluşumu adına kritik bir ilk adım olduğunu vurguluyor.

DÜNYAYA NASIL ULAŞTI?

Uzayda bu tür karmaşık organik moleküllerin keşfedilmesi, yaşamın temel bileşenlerinin gezegenimize dış uzaydan meteorlar aracılığıyla taşındığı yönündeki panspermi teorisini daha da güçlendiriyor. Araştırma ekibinin yürüttüğü hesaplamalara göre, Dünya'nın oluşum sürecinin erken dönemlerinde yaşanan asteroit ve kuyruklu yıldız çarpmaları bu transferde büyük bir rol oynadı. Bu kozmik hareketlilik sonucunda uzaydan yeryüzüne 0,5 ila 50 milyon ton aralığında eritriloz molekülünün taşınmış olabileceği tahmin ediliyor.