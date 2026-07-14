ABD'nin Virginia eyaletinde dağlık bir bölgeye inşa edilen Bath County Pompalı Depolama Santrali, şebekedeki enerji dalgalanmalarını dengelemek amacıyla devasa bir su bataryası olarak faaliyet gösteriyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, iki büyük rezervuar ve tersinir türbinlerden oluşan tesis, kimyasal bataryalara ihtiyaç duymadan yerçekimi ve su gücüyle enerji depoluyor.

Dominion Energy tarafından işletilen ve 3 bin 3 megavat kapasiteye sahip olan santralde altı adet tersinir ünite bulunuyor. Elektrik üretiminin tüketimi aştığı dönemlerde bu üniteler pompa olarak çalışarak suyu yüksek rakımlı üst rezervuara taşıyor. Şebekede enerji talebi arttığında ise süreç tersine işliyor ve yukarıda biriken su büyük kanallardan aşağı bırakılarak türbinler aracılığıyla yeniden elektrik üretiyor.

TESİSİN DEVASA BOYUTLARI NELERDİR?

Tesisin mimari yapısı ve kapasitesi oldukça dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. İnşasında yaklaşık 13,8 milyon metreküp toprak ve kaya kullanılan santralin üst barajı yaklaşık 140 metre yüksekliğe ve 670 metre uzunluğa sahip. Alt rezervuarı destekleyen barajın yüksekliği ise yaklaşık 41 metre, uzunluğu da 732 metre olarak ölçülüyor. İki rezervuar arasındaki doğal eğim, suyun kontrollü bir basınç ve hızla hareket etmesini sağlıyor.

POMPALI DEPOLAMA NEDEN ÖNEM KAZANIYOR?

Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının hava koşullarına bağlı değişken üretimi, şebekelerde arz güvenliği sorunları yaratabiliyor. Lityum iyon bataryaların sınırlı ömrü ve maden bağımlılığı göz önüne alındığında, Bath County gibi pompalı hidroelektrik sistemleri uzun ömürlü ve mekanik bir güvenilir alternatif sunuyor. Kilometrelerce uzanan tüneller ve otomatik kontrol sistemleri sayesinde tesis, elektrik şebekesinde anlık gelişen arz talep değişimlerine hızla yanıt vererek sistemin sağlıklı çalışmasına destek oluyor.