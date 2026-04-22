Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İbrahim Tatlıses, geçirdiği safra kesesi ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi. 74 yaşındaki sanatçı, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

HASTANE SÜRECİ NASIL GEÇTİ?

7 Nisan’da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Tatlıses’e, safra kesesi iltihabı (kolesistit) tanısı konuldu. Doktorların kontrolünde antibiyotik tedavisine başlanan sanatçı, ardından ameliyata alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Bilgi Baca, sürecin ardından yaptığı açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiğini ancak komplike bir süreç olduğunu belirtti. Tatlıses bir süre yoğun bakımda gözlem altında tutuldu.

Tedavisi tamamlanan sanatçı, bugün hastaneden taburcu edildi.

VASİYET AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Hastane çıkışında gazetecilerin “Vasiyetinizi düşündünüz mü?” sorusuna yanıt veren Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

“Devlete bıraktım. Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım, kime ne!”

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sanatçının mirasıyla ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

AİLE İÇİ GERİLİM DEVAM EDİYOR

Tatlıses, hastane sürecinde tüm çocuklarıyla görüştüğünü ancak bazı isimlerle yaşadığı kırgınlığın sürdüğünü açıkladı. Özellikle oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Sanatçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ahmet’i sevmiyorum, sevmeyeceğim. Hakkımı da helal etmeyeceğim.”

Tatlıses ayrıca, daha önce aralarının açık olduğu Dilan Çıtak ile ilgili de sitemlerini dile getirdi. Görüşmenin gerçekleşmesinde yakın çevresinin etkili olduğunu belirtti.