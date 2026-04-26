AYANDERE Barajı’nın Gündoğmuş’un doğu mahalleleri ile Alanya’nın bazı mahallelerinin yaylalarındaki sulama suyu sorununu çözeceğini belirten Kaya, bölgede yaşanan su sıkıntısının tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini ifade etti. Su yetersizliği nedeniyle verimin düştüğünü, üreticinin zor durumda kaldığını ve vatandaşların başka ilçelere göç etmeye başladığını vurgulayan Kaya, bazı bölgelerde su paylaşımı nedeniyle tartışmaların yaşandığını da dile getirdi.

Bölgenin tarımsal açıdan son derece verimli olduğuna dikkat çeken Kaya, kiraz, üzüm, elma, armut, badem, incir ve ceviz gibi birçok ürünün yüksek kaliteyle yetiştirildiğini söyledi. Özellikle kiraz üretiminin önemli bir kısmının ihracata gittiğini belirten Kaya, su sorununun çözülmesiyle birlikte üretimin ciddi şekilde artacağını ifade etti.

Ayandere Barajı’nın her seçim döneminde vaat edildiğini ancak bugüne kadar somut bir adım atılmadığını belirten Kaya, “Bu proje hayata geçirilirse üretim artar, üretici kazanır, göç durur, hatta tersine göç başlar. Bölgenin ekonomisi canlanır” dedi.

Kaya, açıklamasının sonunda Ayandere Baraj Projesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Gündoğmuşlu ve Alanyalı hemşehrilerimiz adına Tarım ve Orman Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.