Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Son Dakika kaynaklı haberlere göre, Chobani Stadyumu'nda oynanan kritik müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Alınan bu beraberlik neticesinde sarı-lacivertli ekip, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma fırsatını değerlendiremedi.

DERYA ULUĞ'DAN OYUN VE EDERSON ELEŞTİRİSİ

Karşılaşmanın ardından koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen şarkıcı Derya Uluğ, takımın sergilediği futbola ve Brezilyalı file bekçisi Ederson'a yönelik eleştirilerde bulundu. Uluğ, şampiyonluk yolundaki kritik bir maçta takımın yeterli hırs ve isteği sahaya yansıtmadığını savundu. Rakibin eksik kalmasına rağmen fırsatların değerlendirilemediğini belirten şarkıcı, kalecinin kalesini boş bırakmasını da hatalı bulduğunu ifade etti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞININ ALANYA'DAKİ YANSIMALARI

Fenerbahçe'nin üçüncü kalecisi Tarık Çetin'in Ederson'dan daha başarılı olduğunu öne süren Uluğ, "Sezon başından beri şahsi fikrim Tarık>Ederson!" açıklamasını yaptı. Şampiyonluk yarışındaki bu puan kaybı, Alanya'daki spor kamuoyu ve taraftar dernekleri tarafından da yakından takip ediliyor. Turizm kentinde maçları ekran başından izleyen binlerce sarı-lacivertli taraftar, ligin geri kalan haftalarındaki gidişatı merakla bekliyor.