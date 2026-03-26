Diz kapağının etrafındaki tendonlar, diz kapağınızı kaval kemiğinize (tibia) bağlar. Anatomik yapısı ve lokasyonu gereği diz kapağını bir kaldıraç gibi kullanarak kasın daha güçlü hareket etmesini sağlar ve eklem hareketleri daha kolay olur.

Ağrıya tam olarak ne sebep olur?

Diz kapağı (patella) tendonunuzun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum tendonunuzu zayıflatır ve tedavi edilmezse tendonunuzda yırtıklara yol açabilir. Patellar tendinit, dizdeki tekrarlayan stresten, çoğunlukla da spor veya egzersiz sırasında aşırı kullanımdan kaynaklanır. Squat veya benzeri hareketler de fazla tekrar sayılı ve uygun olmayan vücut tipli kişilerde yapılırsa tetikleyici faktör olabilir.

Diğer faktörler:

- Kısa bacak kasları

- Bacak kaslarındaki güç dengesizliği

- Dizdeki eğrilikler, düz tabanlık, şaşı patella sendromu

- Obezite

- Sert spor zeminleri

Koşmak, zıplamak ve çömelmek patellar tendona daha fazla yük bindirdiğinden sporcular daha fazla risk altındadır. Örneğin koşmak dizlerinize vücut ağırlığınızın beş katına kadar bir kuvvet uygulayabilir. Zıplama sıklığı da amatör voleybolcular için önemli bir risk faktörüdür. Bunlar tendonunuzu zorlar. Tekrarlanan stres nedeniyle tendonunuz iltihaplanabilir.

Semptomlar:

- Diz kapağı tendonunuzun çevresinde ağrı ve hassasiyet

- Şişlik

- Atlama, koşma veya yürüme ile ağrı

- Dizinizi bükerken veya düzeltirken ağrı,

- Diz kapağınızın alt veya üst kısmında hassasiyet.

Tendon kendini onarabilir mi?

Vücudunuzun diz kapağı tendinitini iyileştirme yeteneği genel sağlığınıza ve yaralanmanızın ciddiyetine bağlıdır. En iyi tedavi, yaralanma iyileşene kadar soruna neden olan herhangi bir aktiviteyi durdurmaktır.

Yürümek doğru mudur?

Kilometrenin ve yürüme yoğunluğunun artmasıyla bu bölgeye uygulanan kuvvet iltihaplanma ve ağrıya neden olabilir. Tendondaki ağrı mutlaka yürümeyi ve koşmayı bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Eğer topallamıyorsanız ya da koşma şeklinizi değiştirmiyorsanız egzersize genellikle devam etmek güvenlidir.

Çömelme ve çökme serbest mi?

Tendonunuz çok hassas olduğunda dizinizin tamamen bükülmesi gereken derin squat hareketlerini tolere edemeyebilir. Bu nedenle kuvvet antrenmanınıza dizinizin çok fazla bükülmediği pozisyonlarda başlamak en iyisidir.

Fizik Tedavi

Fizik tedavinin temel amacı ağrınızı ve iltihaplarınızı azaltmak, bacak ve uyluk kaslarınızı esnetmek ve güçlendirmektir. Bacaklarınızı dinlendirdiğiniz halde ağrınız şiddetli ise tendonun daha fazla zarar görmesini önlemek için bir süre koltuk değneği kullanmanız önerilebilir.

- Buz

- Tetik nokta tedavisi

- Fasiya kaydırma

- Esneme egzersizleri

- Güçlendirme egzersizleri

- Diz ağrınızı hafifletmek için ultrason ve elektrik stimülasyonu da kullanılabilir.

- Dizinize esnek bant takılması, egzersiz yaparken diz kapağını yerinde tutarak ağrının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Yapılan araştırmalarda güçlendirme yöntemlerinin, tedavi edilirken oynamaya devam eden tendinitli sporcularda daha etkili iyileşmeye yol açtığı ortaya çıkmıştır.

Tedavi edilmezse ne olur?

Tedavi edilmezse tendon daha da kötüleşebilir. Etkilenen eklemi kullanmaya devam etmek ağrının artmasına, eklem fonksiyonunun bozulmasına ve daha ciddi bir durum olan patellar tendinopatiye yol açabilir. Tendon yırtık ve kopmaları da olasıdır.