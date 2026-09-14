Adalet Bakanı Akın Gürlek'in imzasıyla, Türkiye genelindeki 81 ilde görevli 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına çocukları ve gençleri hedef alan zararlı içeriklerle mücadele konulu bir genelge gönderildi.

Bakanlık açıklamasına göre, müstehcen ve suç teşkil eden faaliyetlere yönelik ihbarların hızla değerlendirilmesi talimatı verildi. Dijital delillerin anında koruma altına alınması, içeriklerin çıkarılması ve erişim engeli gibi adımların tavizsiz uygulanması istendi.

DİJİTAL İSTİSMARA KARŞI MALİ KISKAÇ

Organize bir yapı şüphesi doğması halinde örgütlü suç hükümleri devreye girecek. Suçtan gelir elde edildiğine dair belirtiler saptandığında ise eş zamanlı mali soruşturmalar yürütülecek. Ayrıca mağdur çocukların adli süreçte ikincil travma yaşamaması için koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanacağı bildirildi.

YENİ DÜZENLEME HANGİ BOŞLUĞU DOLDURUYOR?

Bu genelge, sosyal medya üzerinden işlenen suçları bireysel vakalar olmaktan çıkarıp organize suç şebekesi kapsamında değerlendirmeyi amaçlıyor. Zararlı içerik üretenlerin yanı sıra, bu faaliyetlerden haksız kazanç sağlayan yapıların tespit edilmesiyle, suçun finansal ayağının da doğrudan çökertilmesi hedefleniyor.

2 BİN 447 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Yeni eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül tarihinde ülke çapında başlatılan "Sokaklar Güvende" operasyonu da bu stratejinin bir parçası olarak yürütülüyor. Bakan Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda 148 eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

Uyuşturucu, yağma, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarını kapsayan bu operasyonlarla, suç örgütlerinin sadece sokaktaki elemanları değil, lojistik ve finansman kapasiteleri de hedef alınıyor. Suçu statü unsuru gibi gösteren yapıların tamamen ortadan kaldırılacağı vurgulandı.