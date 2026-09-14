Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde seyir halinde olan bir kamyonun tekerleği yerinden koptu. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen ağır vasıtadan fırlayan tekerlek, çevredeki araçlara şans eseri çarpmadan yol kenarındaki bir reklam tabelasına hasar verdi.

Basına yansıyan görüntülerin aktardığına göre, hızla savrulan tekerlek karşı yönden gelen trafiğin ve park halindeki otomobillerin arasından tehlikeli bir şekilde geçerek tabelaya vuruyor. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sadece maddi hasar meydana geldi.

TEKERLEK KOPMA VAKALARI NASIL ÖNLENİR?

Ticari araçlarda tekerlek fırlaması vakaları, genellikle bijon somunlarının gevşemesi veya aks bilyalarındaki aşınmadan kaynaklanıyor. Periyodik bakımlarda tekerlek göbeklerinin tork anahtarı ile standartlara uygun sıkılması ve aks kontrollerinin aksatılmaması, trafikte yaşanabilecek bu tür tehlikeli durumların önüne geçilmesinde temel güvenlik kuralı olarak kabul ediliyor.