Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında, dijital platformlara yönelik geniş çaplı bir müdahale gerçekleştirildi. Emniyet birimleri, özellikle provokatif ve yanıltıcı içeriklere karşı kapsamlı bir süreç yürüttü.

BİNLERCE İÇERİĞE ERİŞİM ENGELİ

Emniyetin paylaştığı bilgilere göre, yürütülen çalışmalar kapsamında 1.866 URL adresine erişim engeli getirildi. Bu adımın, kamu düzenini bozabilecek içeriklerin yayılmasını önlemeye yönelik olduğu belirtildi.

307 HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma sürecinde, saldırgan ve provokatif içerikler paylaştığı belirlenen 307 hesap yöneticisi tespit edildi. Bu hesapların önemli bir bölümünün organize şekilde hareket ettiği değerlendiriliyor.

411 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan incelemelerde; halkı yanıltıcı bilgi yayma, tehdit içerikli paylaşımlar ve eylem çağrısı gibi suçlamalarla toplam 411 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerle ilgili adli süreçlerin sürdüğü bildirildi.

TELEGRAM KANALLARINA MÜDAHALE

Yetkililer ayrıca, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve “C31K” adıyla bilinen oluşuma ait 111 Telegram kanalının kapatıldığını açıkladı. Bu kanallar üzerinden yapılan paylaşımların toplumsal gerilimi artırıcı nitelikte olduğu ifade edildi.

DİJİTAL GÜVENLİK VURGUSU

Emniyet yetkilileri, toplumu yanıltan ve kamu düzenini zedeleyen içeriklere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Açıklamada, vatandaşların da bu tür içeriklere karşı dikkatli olması ve şüpheli durumları bildirmesi istendi.