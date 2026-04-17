Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir lisede ortaya çıkan WhatsApp grubu yazışmaları, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. “Patlama Çetesi” adıyla kurulan grupta yer alan mesajlar üzerine başlatılan süreç, okul güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

ÖĞRENCİ GRUBA EKLENDİĞİNİ FARK ETTİ

9. sınıf öğrencisi E.D., sınıf arkadaşlarının bulunduğu bir WhatsApp grubuna eklendiğini fark etti. Grup içeriğini inceleyen öğrenci, yazışmaların sıradan olmadığını anlayarak durumu ailesiyle paylaştı.

BABA KARAKOLA GİDEREK İHBARDA BULUNDU

Öğrencinin babası M.D., gruptaki mesajlarda Ankara’daki bazı okullara yönelik saldırı planları ve karşılığında para gönderileceğine dair ifadeler yer aldığını görünce vakit kaybetmeden emniyete başvurdu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İhbarın ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Güvenlik birimlerinin, gruptaki kullanıcılar ve yazışmalar üzerinde detaylı inceleme yürüttüğü öğrenildi.

OKUL GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Son dönemde art arda gelen olaylar, özellikle büyük şehirlerdeki okullarda dijital platformlar üzerinden organize olabilecek riskleri yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, ailelerin çocuklarının çevrimiçi iletişimlerini daha yakından takip etmesinin önemine dikkat çekiyor.