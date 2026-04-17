Sosyal medyada yapılan “okul baskını” paylaşımı sonrası jandarma ekipleri harekete geçti, şüpheli kısa sürede yakalandı

Alanya’da son dönemde gündeme gelen okul saldırılarıyla ilgili endişe sürerken, sosyal medyada yapılan bir tehdit paylaşımı üzerine güvenlik güçleri hızlı bir operasyon gerçekleştirdi. İlçede yaşayan vatandaşlar açısından güvenlik hassasiyetinin arttığı bir dönemde yaşanan olay, okullarda güvenlik önlemleri konusunu yeniden gündeme taşıdı.

TEHDİT PAYLAŞIMI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Tutuklanmam çıkmadan önce Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni bascam bilginize” ifadelerinin yer alması üzerine ekipler vakit kaybetmeden çalışma başlattı. Paylaşımın kamu güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle süreç titizlikle yürütüldü.

JANDARMADAN ORTAK OPERASYON

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Mahmutlar Jandarma Karakolu ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, paylaşımı yaptığı belirlenen Z.B.A. (19) kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Adliyede hakim karşısına çıkarılan Z.B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan gelişme, özellikle Alanya’daki öğrenciler, veliler ve eğitim camiası açısından yakından takip ediliyor. Güvenlik birimlerinin hızlı müdahalesi, olası bir riskin önüne geçilmesi açısından dikkat çekti.