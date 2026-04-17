Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşanan ve Türkiye’yi sarsan okul saldırısının ardından, Ayser Çalık Ortaokulu için yeni bir karar alındı. Güvenlik ve psikolojik etkiler nedeniyle alınan bu karar, benzer durumlarda eğitim süreçlerinin nasıl yönetileceği konusunda da dikkat çekiyor.

SALDIRI SONRASI OKUL KAPALI KALACAK

15 Nisan Çarşamba günü 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından eğitime ara verilen okulun, bir süre daha kapalı kalmasına karar verildi. Valilik kaynaklarına göre bu karar, öğrencilerin yaşadığı travmanın yeniden tetiklenmemesi amacıyla alındı.

ÖĞRENCİLER ÇEVRE OKULLARA DAĞITILACAK

20 Nisan Pazartesi itibarıyla Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri ve personeli, eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam edecek. Eğitim süreci ikili sistemle yürütülecek; mevcut okulun öğrencileri sabahçı, taşınan öğrenciler ise öğlenci olacak. Ders süreleri ise 35 dakika olarak planlandı.

Öte yandan okul bünyesindeki anasınıfı öğrencilerinin Şirinler Anaokulu’na yönlendirileceği açıklandı.

SALDIRININ BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Söz konusu saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırganın babası olan polis başmüfettişi Uğur Mersinli tutuklandı.