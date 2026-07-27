Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Türkiye genelinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar yerini güneşli ve sıcak bir havaya bırakıyor. Özellikle Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometrelerin yeniden 40 derece bandının üzerine çıkacağı bildirildi.

Karadeniz'in belirli kesimleri hariç yurt genelinde yağışlar etkisini yitiriyor. Hafta başında Edirne ile Doğu Karadeniz hattında (Trabzon, Rize, Artvin) ve Ordu ile Giresun'un iç kesimlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. İlerleyen günlerde ise bu yağışlı sistemin sadece Artvin, Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimleriyle sınırlı kalması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Sıcaklık artışının yanı sıra rüzgarın da etkili olacağı bir hafta yaşanacak. TRT Haber'in aktardığı verilere göre, hafta ortasından itibaren batı ve iç kesimlerde kuzey yönlü rüzgarların şiddetini artırması tahmin ediliyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde rüzgar hızının saatte 60 kilometreye kadar ulaşabileceği belirtilerek vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Üç büyükşehirde ise yaz havası hakimiyetini koruyor. Başkent Ankara'da açık havayla birlikte en yüksek sıcaklığın 26 derece, İstanbul'da ise az bulutlu havada 29 derece olması bekleniyor. İzmir'de termometrelerin hafta boyunca 35 derecenin altına düşmeyeceği açıklandı. Akdeniz kıyı şeridinde beklenen 40 derece üzeri sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarların, bölgedeki günlük yaşamı ve turizm dinamiklerini yakından etkilemesi muhtemel görünüyor.