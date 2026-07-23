Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 24-26

Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 6. Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği öncesinde bölgedeki çalışmaları yerinde denetledi. İlçe merkezine 55 kilometre uzaklıkta ve bin 800 rakımda bulunan yaylada vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, hem şenlik alanındaki son durumu hem de tarımsal üretim projelerini inceledi.

Gazipaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şenliğe sayılı günler kala Günnercik Gökyüzü Evleri, çocuk oyun alanları ve çadır kurulumları gibi altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen yayla yolu düzenlemelerini de yerinde görerek ekiplerden bilgi aldı. Ziyaretler sırasında bölge sakinlerinin talep ve önerileri de dinlendi.

BELEDİYENİN NOHUT TARLASINDA HASAT BEKLENTİSİ

Yayla denetimlerinin bir diğer durağı ise Cimbiti Yaylası oldu. Geçtiğimiz aylarda Gazipaşa Belediyesi'ne ait 30 dönümlük araziye ekilen 500 kilogram nohut tohumunun gelişim süreci incelendi. Başkan Yılmaz, mahsulün son durumunu kontrol ederek bölge çiftçisine örnek teşkil etmeyi ve yerel üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini aktardı.

GÜNNERCİK YAYLASI'NDA KİMLER SAHNE ALACAK?

Şenlik programının detaylarını paylaşan Yılmaz, tüm bölge halkını etkinliğe davet etti. Açıklanan takvime göre, şenliğin ilk günü olan 24 Temmuz'da saat 21.00'de Musa Eroğlu ve Tuğba Çimencan sahneye çıkacak. Etkinliğin ikinci günü olan 25 Temmuz'da ise yine saat 21.00'de Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray konser verecek. Yerel yönetimlerin kültürel etkinliklerle tarımsal farkındalığı birleştiren bu tür organizasyonları, kırsal kalkınma stratejileri açısından önem taşıyor.