Yaklaşık 5 yıl önce trafik kazası geçiren Mehmet Sağkaya için sosyal medya üzerinden destek çağrıları yapılmış, tedavi sürecinin yaklaşık 4 ay süreceği belirtilerek vatandaşlardan maddi yardım istenmişti. Paylaşımlarda, fizyoterapist K.E.E. tarafından tedavi desteği verileceği ifade edilirken, ailesinin maddi yetersizlik yaşadığı belirtilmişti.

Aradan geçen sürede Mehmet'in sağlık durumunda beklenen ilerlemenin sağlanamadığını öne süren bazı sosyal medya kullanıcıları, yardım kampanyası kapsamında usulsüz şekilde para toplandığını iddia etti. Paylaşımlarda, toplanan bağışların hangi yöntemle gerçekleştirildiği ve yardım kampanyasının gerekli resmi izinlere sahip olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Öte yandan sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda, fizyoterapist olan K.E.E.'nin çeşitli haber ve paylaşımlarda "doktor" olarak tanıtıldığı da iddia edildi.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na göre, belirli kapsamda yürütülen yardım toplama faaliyetleri için yetkili makamlardan izin alınması gerekiyor. Ancak söz konusu kampanyanın bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmediği veya resmi izin durumuna ilişkin kamuoyuna yansımış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.