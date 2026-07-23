Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimler sonucunda, çocukların sıkça kullandığı bir kırtasiye ürününde tehlikeli oranda kimyasal madde tespit edildi. Sözcü'nün aktardığı habere göre, "Mobidus-Ruppert" markalı pirinç kalemtıraşların satışı yasaklanarak toplatılma süreci başlatıldı.

Bakanlık ekiplerinin piyasa gözetimi faaliyetleri sırasında incelenen ürünün, yasal mevzuatın izin verdiği sınırların çok üzerinde kurşun barındırdığı anlaşıldı. Bu durumun özellikle gelişim çağındaki çocuklar için ciddi kimyasal riskler oluşturması nedeniyle acil müdahale kararı alındı.

BAKANLIKTAN HALK SAĞLIĞI UYARISI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, konuya ilişkin resmi bir değerlendirme yayımladı. Açıklamada, vatandaşların güvenli ürünlere ulaşımını garanti altına almak ve toplum sağlığını korumak adına piyasa denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Denetimlerin odak noktasında yer alan söz konusu kalemtıraşın içeriğindeki kurşun miktarının yasal limitleri aştığı yinelendi.

VELİLER NE YAPMALI?

Uzmanlar, çocukların okul çantalarında veya çalışma masalarında bulunabilecek bu spesifik markaya ait pirinç kalemtıraşların kullanımına derhal son verilmesi gerektiğini belirtiyor. Kurşun maruziyeti, uzun vadede çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine zarar verebileceğinden, söz konusu ürünün çocukların erişiminden derhal uzaklaştırılması büyük önem taşıyor.