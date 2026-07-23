Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa'da yer alan üretim tesisindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 21 Temmuz 2026 tarihinde yapılan resmi bildirime göre, fabrikadaki üretim süreci 27 Temmuz ile 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında durdurulacak.

ÜRETİM NE ZAMAN YENİDEN BAŞLAYACAK?

Şirket yönetimi, alınan bu iki haftalık duraklama kararının temel gerekçesi olarak çalışanların yıllık izin kullanımlarını ve fabrikadaki kapsamlı periyodik bakım çalışmalarını gösterdi. Tesis altyapısının elden geçirilmesi ve rutin bakım sürecinin tamamlanmasının ardından üretim bantları, 10 Ağustos 2026 tarihinde yeniden çalışmaya başlayacak. KAP'a yapılan açıklamada, planlı olarak yürütülen bu sürecin şirketin genel faaliyet sürekliliği üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmayacağı vurgulandı.

OTOMOTİV YAN SANAYİSİNDE YAZ BAKIMI RUTİNİ

Otomotiv ve yan sanayi üretim tesislerinde, özellikle yaz aylarında üretime toplu şekilde ara verilmesi sektör genelinde verimliliği artırmak amacıyla uygulanan standart bir yöntem olarak biliniyor. Bu dönemde hem fabrika çalışanlarının yıllık izinleri toplu bir takvimle organize ediliyor hem de üretim hatlarında yıl boyunca aktif çalışma esnasında yapılması mümkün olmayan ağır makine bakımları gerçekleştirilerek olası arızaların önüne geçiliyor.