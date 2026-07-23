Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararına göre, devre tatil sözleşmesi imzalayan tüketicilerin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeyi iptal etme hakkı bulunduğu emsal bir hükümle tescillendi.

Süreç, bir tüketicinin imzaladığı devre tatil sözleşmesinden yasal süresi içinde noter aracılığıyla caymasına rağmen, şirket tarafından ödenen 15 bin liranın zamanında iade edilmemesi üzerine başladı. Konunun yargıya taşınmasının ardından Yargıtay, tüketicinin koşulsuz cayma hakkına vurgu yaparak yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozdu.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR VE KANUN NE DİYOR?

Devre tatil sistemi, bir tesisin mülkiyetini değil, yılın belirli bir döneminde düzenli kullanma hakkını tüketiciye sunuyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca, bu tür sözleşmelerde tüketicinin korunması esasa bağlanıyor.

Mevzuat, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 14 günlük yasal süre dolmadan tüketiciden kapora, peşinat veya herhangi bir isim altında ödeme alınmasını kesin bir dille yasaklıyor. Aynı yasal çerçevede, tüketiciyi borçlandıracak senet veya benzeri kıymetli evrakların düzenlenmesi de engelleniyor.

CAYMA HAKKI KULLANILDIĞINDA NE YAPILMALI?

Tüketici yasal süre içinde cayma hakkını kullandığında, satıcı veya sağlayıcının tahsil ettiği tüm tutarı, bildirimin kendisine ulaşmasını izleyen 14 gün içinde eksiksiz iade etmesi gerekiyor. Bu işlem için tüketiciden herhangi bir hizmet bedeli veya ceza talep edilemiyor.

Uzmanlar, devre tatil sözleşmesi imzalayacak kişilerin mağduriyet yaşamaması adına sözleşme metinlerini detaylıca okuması gerektiğinin altını çiziyor. İptal süreçlerinde yaşanabilecek olası uyuşmazlıklarda hukuki ispat kolaylığı sağlaması amacıyla, cayma bildirimlerinin emsal kararda olduğu gibi noter kanalıyla yapılması tüketiciler için en güvenli yöntem olarak öne çıkıyor.