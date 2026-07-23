Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, 1551

Karayolu üzerindeki Burdur-Karamanlı Ayrımı ile Kemer İl Yolu güzergahına iki yeni köprü inşa edilecek. Bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında yapılacak Elmacık ve Kayı köprüleri için 14 Ağustos 2026 tarihinde ihaleye çıkılacak.

Açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek olan yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre düzenleniyor. Proje detaylarına göre, güzergahın Km:6+860 noktasında Elmacık Köprüsü, Km:11+318 noktasında ise Kayı Köprüsü inşa edilecek. Teklif süreci yalnızca elektronik ortamda, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürütülecek.

İHALE SÜRECİ VE TESLİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Antalya merkezli Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda 14 Ağustos 2026 saat 10.00'da elektronik tekliflerin açılmasıyla başlayacak sürecin ardından, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanacak. Sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanması planlanıyor. Tesis edilecek iki köprünün yapım süresi ise yer tesliminin ardından tam 365 takvim günü olarak belirlendi.

KATILIM ŞARTLARI NELER?

Söz konusu ihaleye yalnızca yerli istekliler katılım sağlayabilecek. İhaleye girecek firmaların, teklif bedellerinin en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat sunmaları ve son 15 yıl içinde "A-I Grubu Köprü ve Viyadük İşleri" kategorisinde benzer nitelikte iş deneyimine sahip olduklarını belgelendirmeleri isteniyor. İnşaat mühendisliği mezuniyet belgeleri de benzer iş deneyimi olarak kabul görecek. EKAP üzerinden e-imza ile sunulacak tekliflerin geçerlilik süresi ise 180 gün olacak.

BÖLGE ULAŞIMINA ETKİSİ NE OLACAK?

Burdur ile Karamanlı güzergahından Kemer ilçesine bağlanan bu hatta inşa edilecek yeni köprülerin, bölgedeki trafik güvenliğini doğrudan artırması bekleniyor. Güncel mühendislik standartlarına uygun inşa edilecek bu yapılar, özellikle ağır vasıta trafiğinin ve tarımsal lojistik akışının kesintisiz sürmesini sağlayacak. Antalya, Burdur ve çevre illeri birbirine bağlayan karayolu ağının bir parçası olan bu projenin tamamlanmasıyla, güzergah üzerindeki ulaşım standardı yükseltilmiş olacak.