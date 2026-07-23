Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Güllerpınarı Mahallesi'nde saklandığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 yaşındaki G.Ç.'nin söz konusu adreste bulunduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Olayla ilgili işlemlerin Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü bildirildi.