Vali ile milletvekili arasında 'tayt' polemiği: Meclis'ten sosyal medyaya taşındı

MHP Alanya’da Türkdoğan’ın listesi belli oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emekli ve memurların Temmuz zam hesabı değişti: İşte yeni hesaplama

Olayla ilgili işlemlerin Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü bildirildi.

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 yaşındaki G.Ç.'nin söz konusu adreste bulunduğu tespit edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Güllerpınarı Mahallesi'nde saklandığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.