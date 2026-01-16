ALANYA’DA geçtiğimiz günlerde tamamlanan Bakkallar ve Bayiler Odası seçimleri geride kaldı ancak yankıları ne çarşıda ne de pazarda dinecek gibi.

Sandıktan zaferle çıkan Velittin Yenialp, seçim biter bitmez rakibi Hakan Arif Karagöz’ü ziyaret ederek örnek bir centilmenlik sergiledi. "Rekabet biter, dostluk baki kalır" mesajı veren bu tablo, Alanya’nın birleştirici gücü adına umut vericiydi.

​ Ancak madalyonun bir de siyasi kulisleri hareketlendiren "arka yüzü" var. Sokaktaki vatandaşın ve siyaset meraklılarının dilindeki asıl soru şu: Bu seçim, sadece bir oda seçimi miydi, yoksa 2029 yerel seçimlerinin ilk raundu mu?

​ İsimler farklı, destekler tanıdık.

​ Kulislerde konuşulan iddialar oldukça çarpıcı. Yeniden başkan seçilen Velittin Yenialp’in, 2024 yerel seçimlerinde büyük bir rüzgâr estiren Mehmet Şahin ile olan kadim dostluğu herkesin malumu.

Diğer tarafta ise Hakan Arif Karagöz’ün, önceki dönem Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e olan yakınlığı ve seçim sürecinde ondan destek aldığı iddiaları konuşuluyor.

​ Hal böyle olunca, sandıktan çıkan sonuç sadece Yenialp’in zaferi değil; siyasi arenada "Şahin kazandı, Yücel kaybetti" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Alanya’da oda seçimlerinin "minik bir yerel seçim" havasında geçmesi artık bir gelenek. Adaylar her ne kadar siyasetten uzak durmaya çalışsalar da siyaset bu yarışların doğasında, genetiğinde var.

​ 2029’a doğru: "Yarım Kalan Projeler" ve "Hizmet Sözü"

​ 2029 yerel seçimlerine daha vakit var gibi görünse de Alanya siyasetinde kural nettir: Seçim bittiği günün sabahı, bir sonraki seçim süreci başlar.

Bugün sahada görülen tablo, en güçlü senaryonun şu iki isim üzerine kurulacağını fısıldıyor:

​ Adem Murat Yücel, "Yarım kalan projelerimiz var" diyerek yeniden kolları sıvayabilir.

​ Mehmet Şahin "Alanya’ya hizmet sözüm var" diyerek sahaya inebilir.

​ Her iki ismin de sahada ciddi bir karşılığının olması, olası bir 2029 yarışını şimdiden Türkiye’nin en merak edilen yerel rekabetlerinden biri haline getiriyor.

Bu ​hamur çok su çeker ama...

​ Bakkallar ve Bayiler Odası seçiminde yaşanan bu "gizli destek" yarışı, aslında liderlerin sahadaki sempatilerini ve güçlerini ölçmek için önemli bir test alanıydı.

"Şahin kazandı" ya da "Yücel kaybetti" demek için belki henüz erken; zira siyaset uzun soluklu bir maraton ve bu hamur daha çok su çeker.

​ Ancak kesin olan bir şey var: Oda seçimleri, Alanya siyasetinin barometresidir. Velittin Yenialp’in sergilediği centilmence duruşun, 2029 yolculuğundaki tüm aktörlere örnek olmasını temenni ediyoruz.

Nihayetinde kazananın her zaman Alanya olması en büyük arzumuz.

​ Şimdi gözlerimizi 2029’a çevirdik; bakalım bu sessiz provanın asıl sahnesi bize neler gösterecek?

Esen kalın...



