Vatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Evren Kurtoğlu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Kurtoğlu, söz konusu askeri girişimin yalnızca İran’ı hedef almadığını, Türkiye’nin güvenliği ve bölgesel istikrar açısından doğrudan sonuçlar doğuracağını ifade etti. ABD’nin uzun süredir İran’ı yaptırımlar ve siyasi baskılarla teslim almaya çalıştığını savunan Kurtoğlu, Türkiye’nin bu süreçte net bir tavır alması gerektiğini ifade etti.

‘İRAN’A SALDIRI TÜRKİYE’YE SALDIRIDIR’

Vatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Evren Kurtoğlu açıklamasında, “İran’a saldırı Türkiye’ye saldırıdır. Bu girişim yalnızca bir ülkeye karşı yapılmış askeri bir operasyon değildir. Türkiye’ye yöneliktir. Batı Asya’ya yöneliktir. İnsanlığın barış ve istikrar arayışına yöneliktir. ABD emperyalizmi İran’ı teslim almaya çalışmıştır. Ancak İran’ın başı dik ve teslim olmayan tutumu karşısında saldırıya başvurmuştur. Bu durum, bir güç gösterisi değil, çaresizliğin ilanıdır” ifadelerini kullandı.

‘ABD EMPERYALİZMİ ÇIKMAZDADIR’

Kurtoğlu, İran’ın direncinin yalnızca kendi ulusal çıkarları için değil, bölge ülkeleri ve insanlık adına olduğunu belirterek, “İran’ın ABD emperyalizmine ve İsrail’e karşı göstereceği yanıt, bütün insanlık adına olacaktır. ABD emperyalizmi çıkmazdadır. Bu saldırı, yıkılmakta olan dolar saltanatını kurtarma girişimidir. Ancak bu tür askeri müdahaleler, ne ekonomik çöküşü durdurabilir ne de Asya’nın yükselişini engelleyebilir. Saldırganlık, emperyalizmi çöküşten kurtaramaz” diye konuştu.

‘LAF DEĞİL İCRAAT ZAMANIDIR’

Kurtoğlu, “ABD ve İsrail’in bölgesel planlarının karşısında Türkiye, Rusya, Çin ve İran arasında gelişecek stratejik iş birliği belirleyici olacaktır. Laf değil, icraat zamanıdır. ABD ve İsrail’in saldırganlığına hizmet eden İncirlik ve Kürecik üsleri derhal kontrol altına alınmalıdır. Türkiye’den bu saldırganlığa destek veren tek bir uçağın kalkmasına izin verilmemelidir. Hava sahamız bu saldırganlığa kapatılmalıdır. Türkiye’nin tarihi sorumluluğu, İran’la dayanışma içinde olmaktır” ifadelerini kullandı.

“İRAN’IN MÜCADELESİ ZAFERLE SONUÇLANACAKTIR’

İran’ın direnişine ve fedakârlığına değinen Kurtoğlu, Ayetullah Ali Hamaney’in şahsında cesaret ve kararlılığın sembolleştiğini ifade etti.

“İran Devleti ve Milleti, rehberinden komutanlarına, emekçisinden çiftçisine kadar yürek yüreğe mücadele etmektedir. Savaş mevzisinde eşitlik ve fedakârlık, zaferin en güçlü işaretidir. Vatan savaşında eşit olan bir millet yenilmez. ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizminin çıkarcı ve saldırgan politikaları yenilgiye mahkûmdur. İran milleti azmi ve kararlılığı sayesinde bu süreçten zaferle çıkacaktır” dedi.

Kurtoğlu, İran İslam Cumhuriyeti’ne ve İran milletine başsağlığı dileklerini iletti. Rehberlik görevini devralan Ayetullah Ali Rıza Arafi ve diğer komutanları tebrik ederek, Türkiye’den dayanışma ve selamlarını gönderdiğini ifade etti. (Hatice NERGİZ)