Ortadoğu'da ABD, İsrail ve İran ekseninde patlak veren kanlı savaşa yeni bir cephe daha açıldı. Lübnan merkezli Hizbullah, İsrail topraklarına yönelik düzenlediği ağır saldırıyla çatışmalara fiilen dahil olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Bölgedeki ateş çemberinin sınırları aşarak günden güne genişlemesi, dış turizme ve uluslararası uçuş güvenliğine doğrudan bağlı olan Alanya'da da yakından ve tedirginlikle izleniyor.

GECE YARISI FÜZELİ BASKIN

Hizbullah'ın düğmeye bastığı operasyon gece yarısı sularında gerçekleşti. İşgal altındaki Hayfa kentinin güneyinde konumlanan İsrail ordusuna ait Mişmar el-Karmel füze savunma tesisi, örgütün ateşlediği nitelikli füzeler ve insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu. Örgüt cephesinden yapılan açıklamada, bu kritik askeri hamlenin Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik bir "intikam" eylemi olduğu belirtildi. İsrail'in aylardır süren operasyonlarına karşı "meşru savunma" hakkını kullandığını vurgulayan Hizbullah, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından derhal çekilmesi çağrısında bulundu.

İSRAİL'DEN KANLI YANIT: 35 ÖLÜ

Hizbullah füzelerinin ardından İsrail ordusu misilleme yapmakta gecikmedi. Lübnan'a yönelik başlatılan seri karşı saldırılarda ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti. Çatışmayı daha da alevlendiren çıkış ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'dan geldi. Hizbullah'a ağır bir bedel ödeteceklerini söyleyen Katz, örgütün Genel Sekreteri Naim Kasım'ı açıkça "etkisiz hale getirilmesi gereken hedef" ilan etti. Katz'ın, "Hamaney'in yolundan gidenler cehennemin derinliklerinde kendini bulacaktır. 7 Ekim öncesi kurallara dönmeyeceğiz" şeklindeki sert sözleri, bölgedeki diplomatik çözüm umutlarını da tüketti.

BÖLGESEL YANGIN ALANYA'YI DA DÜŞÜNDÜRÜYOR

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak harekatla fitili ateşlenen kriz, durdurulamaz bir hızla yayılıyor. Ayetullah Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin öldürülmesinin ardından İran Kızılayı'nın duyurduğu 555 ölü ve 747 yaralı şeklindeki ağır bilanço, savaşın yıkıcılığını kanıtlıyor. İran'ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki ABD üslerini vurmasına, Yemen'deki Husilerin de bir video ile savaşa katıldıklarını duyurması eklendi. Peş peşe yaşanan bu zincirleme askeri krizlerin, uluslararası istikrara şiddetle ihtiyaç duyan Alanya turizm ekonomisinde ve bölge ulaşımında yaratabileceği olası türbülanslar, yerel kamuoyunda dikkatle değerlendiriliyor.