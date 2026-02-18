SİYASET, dar alanda kısa paslaşma sanatıdır derler. Her ne kadar 2029 yerel seçimlerine daha uzun bir zaman varmış gibi görünse de zamanın su gibi akıp gittiği bir gerçek. Aslında siyaset kazanı, yaklaşık bir buçuk yıl sonra yavaştan kaynamaya başlayacaktır. Ancak Antalya özelinde taşlar o kadar hareketli ki bugünden geleceği okumak bir zaruret halini alıyor.

Şöyle bir hafızalarımızı tazeleyelim… Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in koronavirüse yakalandığı o zorlu dönemde, oğlu Gökhan Böcek’in CHP içindeki çekişmeleri işaret ederek, "Benim Mevlüt amcam var" çıkışı basına yansımış; bu durum kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti. O günlerde Böcek’in iyileştikten sonra AK Parti’ye geçeceği söylentileri ayyuka çıkmıştı. Başkan sağlığına kavuşup 2024 seçim atmosferine girildiğinde ise tartışma başka bir boyuta evrildi: Muhittin Böcek mi, Ümit Uysal mı? Bilindiği üzere Ümit Uysal, daha ulusalcı bir çizgide siyaset yaparken; Muhittin Böcek, merkez sağa daha yakın bir isim olarak tanınıyor. 2024 adaylık sürecinde Antalya kamuoyunun Uysal ismine olan ilgisi hayli yüksekti. Ancak genel merkez, tercihini yeniden Böcek’ten yana kullandı. O dönem kulislerde şu iddia çok konuşuldu: Pandemi döneminde ayyuka çıkan "transfer" dedikodularının önünü kesmek ve başkanı partide tutmak adına, genel merkez tarafından "Yerinde dur, adayımız sensin" sözü mü verilmişti? Burası hala bir muamma.

Ancak önümüzdeki süreç farklı dinamiklere gebe. Sayın Böcek’in gerek sağlık sorunları gerekse süregelen hukuki süreçler ve tutukluluk halleri sebebiyle 2029 yarışında yer almasına pek ihtimal vermiyorum. Peki, bu keskin yarışta sahneye kimler çıkabilir? Mesut Kocagöz: AK Parti döneminde belediye meclis üyeliği yapmış, ancak parti disiplini gerekçesiyle Menderes Türel tarafından görevden alınmıştı. CHP çatısı altında girdiği 2024 seçimlerinde Kepez Belediye Başkanı seçilerek rüştünü ispatladı. Potansiyel aday adaylarından biri olduğu kuşkusuz ancak Gazeteci Osman Diyadin’in "Mesut Başkan bence ‘Geçecek bak’ dedirterek AK Parti kartını şimdiden CHP Genel Merkezi’ne karşı kullanmaya başladı. Muhittin Böcek taktiği yani…" Muhittin Böcek aday olabilmek için tıpkı bu senaryoyu devreye sokmuştu" iddiası Antalya siyasetine bomba gibi düştü. CHP Genel Merkezi aynı tecrübeyi iki defa edinir mi sorusu ise zihinleri kurcalamaya devam edecek. Ümit Uysal: Muratpaşa’da ulusalcı kanadın sevdiği ve takdir ettiği bir isim. Büyükşehir için adı her daim masada. Geçen dönem genel merkezin Böcek tercihine rağmen popülerliğini koruyor.

Sürpriz İsim: Osman Tarık Özçelik Gelelim asıl heyecan verici isme… Şimdiden Antalya Büyükşehir adaylığı için adı geçen sürpriz bir isim var: Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik. Başkan Özçelik, Alanya kadar Antalya merkezde de ciddi mesai harcayan bir siyasetçi. Sağlık alanındaki yatırımları ve sahaya olan hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Peki, Özçelik bu adaylık sorusuna ne cevap verirdi? Elbette niyet okumak istemem ancak siyasetin ana kuralıdır. Bir siyasetçi, uzun vadede gerçekleşmesi muhtemel böyle bir soruya sadece tebessüm eder. O gülümsemedeki jest ve mimikler ise aslında her şeyi anlatır. Antalya Büyükşehir için çizilen bu senaryo hiç de imkansız değil. Neticede aday belirleme sürecinde hangi dengelerin etkili olacağı hala bir bilinmezlik içerse de siyasetle yol iki ihtimalle ilerler: Ya "Partimin kararına saygı duyarım" uysallığıyla ya da "Bak, köyü satarım ha!" çıkışıyla… İzleyip göreceğiz. Esen kalın.