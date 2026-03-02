Hava sıcaklığı 19 dereceye ulaştı. Antalya merkezde vatandaşlar denize girerken, 1900 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi’nde kayak sezonu sürüyor.

Yurdun büyük bölümünde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya’da hem deniz hem kar keyfi bir arada yaşanıyor. Kent merkezinde hava sıcaklığı 19 dereceye kadar yükselirken, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 1900 rakımlı Saklıkent’te ise termometreler 4 dereceyi gösteriyor.

KONYAALTI SAHİLİ’NDE YAZDAN KALMA GÖRÜNTÜLER

Güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili’nde denize girdi, bazı vatandaşlar ise sahil bandında yürüyüş yaptı. Özellikle hafta sonu yoğunluğun arttığı sahilde, serin suya rağmen yüzmeyi tercih edenler dikkat çekti.

Antalya’da kış ortasında denize girme görüntüleri, kentin turizm potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Sahilde güneşlenenler, bisiklete binenler, çocuklarıyla vakit geçiren aileler vardı. Şubat ayı için alışılmışın dışında bir tablo.

SAKLIKENT’TE KAYAK SEZONU SÜRÜYOR

Aynı saatlerde Antalya’nın tek kayak merkezi olan Saklıkent Kayak Merkezi’nde ise kar keyfi yaşandı. 1900 metre rakımda hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşerken, pistlerde kayak yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Ailesiyle birlikte Saklıkent’e gelen Tuğrul Süleymanlı, “Antalya’nın en güzel yanı mevsimi. Yarım saat arayla denize girip kayak yapabiliyoruz” dedi.

Aslında Antalya’da yaşayanlar bu tabloya çok yabancı değil. Sabah montla yola çıkıp öğlen tişörtle dolaşmak burada sıradan bir durum. Yine de aynı gün hem deniz hem kar görmek insanı şaşırtıyor.

Bu coğrafi avantaj, özellikle Antalya’da aynı gün hem denize girip hem kayak yapma imkanı arayan yerli ve yabancı turistler için dikkat çekici bir alternatif sunuyor. Deniz seviyesinden kısa mesafede yüksek rakıma ulaşılabilmesi, kentte iki farklı iklimin aynı anda hissedilmesini sağlıyor ve...

COĞRAFİ FARKLILIK ETKİLİ

Uzmanlar, Antalya’da bu durumun temel nedeninin Akdeniz iklimi ile Beydağları’nın yükseltisi arasındaki fark olduğunu belirtiyor. Sahil kesiminde ılıman hava hakimken, yüksek kesimlerde kış şartları devam ediyor.

Bu özellik, kenti yalnızca yaz turizmiyle değil, kış turizmi açısından da cazip bir destinasyon haline getiriyor.