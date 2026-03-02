Antalya’nın Manavgat ilçesinde tekne imalathanesinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Patlamalar mahallede korku yaratırken 1 işçi ağır yaralandı.

Manavgat tekne imalathanesi yangını, bugün öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi’nde büyük korkuya neden oldu. Fiber tekne üretimi ve bakımının yapıldığı iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü, içeride bulunan yanıcı maddeler nedeniyle art arda patlamalar yaşandı.

YANGIN SANAYİ MAHALLESİ’NDE ÇIKTI

Olay, Manavgat’ın Sanayi Mahallesi 2068 Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir tekne imalathanesinde meydana geldi. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi, sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi.

Yangın sırasında mahallede yaşayan vatandaşlar art arda gelen patlama sesleriyle sokağa çıktı. Özellikle fiber malzeme ve tiner gibi kolay tutuşan maddelerin bulunduğu iş yerinde zaman zaman şiddetli patlamalar yaşandı.

1 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

İş yeri içinde mahsur kalan çalışan Remzi Akbaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan işçiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akbaş, burada yanık ünitesi bulunmaması ve hayati tehlikesinin sürmesi nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yangın sırasında iş yeri yetkililerinden birinin fenalaştığı, bazı itfaiye personelinin ise yoğun dumandan etkilenerek kısa süreli dinlenmek zorunda kaldığı öğrenildi.

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya Manavgat’ta fiber tekne üretim atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sanayi Mahallesi esnafı, özellikle kapalı ve kimyasal malzeme bulunan atölyelerde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini dile getiriyor. Patlamaların şiddeti çevredeki iş yerlerinde de hasara yol açtı mı, net değil…