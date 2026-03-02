İsrail, ABD ve İran ekseninde alevlenen savaşta tansiyonu zirveye taşıyan bir olay yaşandı. Kuveyt hava sahasında uçan ABD'ye ait F-15 tipi üç savaş uçağının aynı gün içinde peş peşe düşmesi küresel ölçekte alarm zillerini çaldırdı. Başlangıçta tek bir uçağın düştüğü sanılırken, bilançonun üç olduğu netleşti. Körfez'deki bu eşi görülmemiş askeri hareketlilik, bölgedeki jeopolitik risklerin artması nedeniyle turizm ve ekonominin nabzını tutan Alanya'da da endişeyle ve yakından takip ediliyor.

PİLOTLAR SANİYELERLE KURTULDU

Olay bölgesinden sızan çarpıcı kareler, yaşananların boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, üç Amerikalı pilotun uçakları çakılmadan hemen önce fırlatma koltuklarını aktif hale getirerek gökyüzüne atladıkları yer aldı. Paraşütle yeryüzüne inen askeri personelin, hızla bölgeye intikal eden ekiplerce güvenli alanlara tahliye edildiği öğrenildi. Pilotların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, sağlık durumlarına ilişkin henüz kapsamlı bir rapor yayınlanmadı.

KUVEYT ORDUSUNDAN DOĞRULAMA GELDİ

Dünya medyasının kilitlendiği olayın ardından Kuveyt Ordusu kısa ama net bir açıklama yaptı. Resmi makamlar, "ABD'ye ait birkaç savaş uçağının düştüğünü ve tüm mürettebatın olaydan sağ olarak kurtulduğunu" duyurdu. Ancak yapılan bu resmi bilgilendirmede, dev savaş uçaklarının neden ve nasıl düştüğüne dair en ufak bir detaya yer verilmemesi sır perdesini daha da araladı.

VURULDULAR MI YOKSA KAZA MI?

Üç savaş makinesinin aynı anda gökyüzünden silinmesi, akıllara birbirinden tehlikeli senaryoları getirdi. Bazı güvenlik kaynakları dost ateşi veya teknik bir fiyasko ihtimali üzerinde dururken, bir diğer sarsıcı iddia ise hedeflerin İran tarafından vurulmuş olabileceği yönünde. İran cephesinin daha önceki açıklamalarında Amerikan unsurlarını açıkça hedef alacağını iddia etmesi, hava savunma sistemi müdahalesi şüphelerini güçlendiriyor. Ancak olayın asıl nedeni henüz askeri merciler tarafından doğrulanmadı.

ALANYA TİKEN ÜSTÜNDE, RİSKLER BÜYÜYOR

Bugüne kadar hava muharebelerinde kayıp vermemesiyle efsaneleşen ve ABD envanterinin en güçlü silahlarından olan F-15'lerin Kuveyt'te düşmesi, savaşta yeni ve çok daha riskli bir safhaya geçildiğinin sinyali olarak yorumlanıyor. Körfez'de hava güvenliğinin giderek kırılganlaşması, sadece askeri çevreleri değil, Ortadoğu'daki istikrara bel bağlayan küresel uçuş ağlarını ve yerel ekonomileri de tehdit ediyor. Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ve olası bir savaşın genişleme riskinin, yeni turizm sezonuna hazırlanan Alanya kamuoyunda da potansiyel yansımaları üzerinden dikkatle analiz edildiği biliniyor.