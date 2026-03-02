Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında sabah saatlerinde iki ayrı deprem kaydedildi. Kandilli 3.7, AFAD ise 2.3 büyüklüğünde sarsıntı açıkladı.

Antalya ve çevre ilçelerde sabah saatlerinde kısa süreli panik yaşandı. Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine yansıdı. Sarsıntının merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu bildirildi.

KANDİLLİ: 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre deprem saat 07.58’de meydana geldi. Büyüklüğü 3.7 olarak ölçülen sarsıntının derinliği 77.3 kilometre olarak açıklandı. Merkez üssü ise 34.8375 – 29.0207 koordinatlarında, Akdeniz açıkları olarak duyuruldu.

Uzmanlara göre bu derinlikteki depremler genellikle yüzeyde daha hafif hissediliyor. Sabah işe gidiş saatine denk gelen sarsıntı bazı vatandaşlar tarafından kısa süreli olarak hissedildi.

AFAD: 2.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE AYRI BİR SARSINTI

AFAD son depremler listesine göre ise saat 09.12’de Akdeniz’de 2.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu sarsıntının derinliği 20.56 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD verilerinde depremin, Antalya’nın Kaş ilçesine yaklaşık 147.9 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Kaş ve çevresinde yaşayan bazı vatandaşlar sabah saatlerinde hafif bir titreşim hissettiklerini ifade etti. Özellikle yüksek katlı binalarda oturanların sarsıntıyı daha net algıladığı belirtiliyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

ANTALYA VE KAŞ’TA SON DURUM

İlk belirlemelere göre Antalya’da meydana gelen deprem sonrası can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yetkililer, gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

Akdeniz açıklarında meydana gelen depremler, özellikle kıyı ilçelerinde zaman zaman hissedilebiliyor. Uzmanlar, küçük ve orta büyüklükteki sarsıntıların bölgenin doğal deprem aktivitesinin bir parçası olduğunu belirtiyor.