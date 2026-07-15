Türkiye, uluslararası turizm pazarındaki büyüme ivmesini sürdürüyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan "Turizm Eğilimleri ve Politikaları 2026" raporuna göre, Türkiye turist sayısındaki artış performansıyla dikkat çekici bir konuma ulaştı.

Raporda yer alan verilere göre Türkiye, 2019-2025 yılları arasındaki dönemde uluslararası ziyaretçi sayısını yüzde 21 oranında artırdı. Bu ivme, ülkeyi OECD üyeleri arasında en fazla turist artışı sağlayan 4. destinasyon yaptı.

ZİRVEDE HANGİ ÜLKELER YER ALDI?

Aynı inceleme döneminde turist sayısını en yüksek oranda artıran ülke yüzde 34 ile Japonya oldu. Japonya'nın ardından yüzde 28'lik artışla Norveç ikinci, yüzde 22'lik oranla Danimarka ise üçüncü sırada konumlandı.

OECD genelindeki uluslararası turist ziyaretleri de 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,4 oranında yükselerek 847 milyon kişiye ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Raporda, 2024 yılında elde edilen yüzde 8,1'lik güçlü büyümenin ardından sektördeki toparlanma ve yükseliş eğiliminin devam ettiği bildirildi.

KÜRESEL TURİZMİ BEKLEYEN RİSKLER NELER?

OECD uzmanları, Orta Doğu bölgesindeki çatışmaların ve artan jeopolitik gerilimlerin küresel turizm hareketlerini doğrudan etkilediğini aktardı. Ekonomik belirsizlikler ve iklim değişikliği kaynaklı riskler de sektörün geleceğini şekillendiren temel unsurlar olarak sıralandı.

Bu risk haritası doğrultusunda turistlerin daha yakın, uygun maliyetli ve güvenli bölgelere yönelme eğiliminin hız kazandığı vurgulandı. Hava yolu firmaları ve turizm işletmelerinin, 2027 yılı ve sonrasına ait stratejilerini bu yeni tüketici davranışlarına göre yeniden kurguladığı ifade edildi. OECD ülkelerinin yaklaşık üçte biri, 2026 yılı sonu itibarıyla 2025 seviyesinin aşılarak yeni rekorlar kırılmasını bekliyor.