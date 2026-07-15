Fast-food zinciri KFC, ana vatanı ABD'de küçülmeye giderken uluslararası pazarlardaki operasyonlarını genişletiyor. Yum! Brands'ın açıkladığı resmi verilere göre, şirket Ocak 2025 ile Mart 2026 arasındaki dönemde ABD'de toplam 207 restoranının faaliyetine son verdi. Kapanışların 161'i 2025 yılı içinde, 46'sı ise 2026'nın ilk çeyreğinde gerçekleşti. Yeni açılan şubelerle birlikte ABD pazarındaki net restoran sayısı 187 azaldı.

Farklı analiz platformları da bu küçülme eğilimini doğruluyor. Resmi mağaza bulucu verilerinde 14 Temmuz 2025'te 4 bin 89 olan ABD'deki şube sayısının, 14 Temmuz 2026 itibarıyla 3 bin 784'e gerileyerek yaklaşık 305 şubelik bir düşüş kaydettiği aktarıldı. Local Falcon verilerinde 15 Temmuz 2025 ile 6 Temmuz 2026 arasında en az 312 restoranın kapandığı belirtilirken, ScrapeHero analizleri Mayıs 2025 ve Mayıs 2026 arasında şube sayısının 4 bin 110'dan 3 bin 943'e gerilediğini ve net 167 şubenin kapandığını bildirdi. Uzmanlar, Google Haritalar verilerine dayalı analizlerde adres değiştiren şubelerin kalıcı olarak kapandı şeklinde algılanması nedeniyle tutarsızlıklar yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

KÜRESEL BÜYÜME VE SATIŞ RAKAMLARI

ABD pazarındaki daralmaya rağmen şirketin küresel sistem satışları 2025 yılında 34,4 milyar dolardan 36,4 milyar dolara yükseldi. Küresel büyüme stratejisi kapsamında 2025'te ABD dışında 2 bin 971 yeni restoran açıldı ve 2026'nın ilk çeyreğinde bu ağa 643 yeni şube eklendi. KFC Global Üst Yöneticisi Scott Mezvinsky, Avrupa pazarında daha modern bir konseptle büyümeyi sürdürdüklerini açıkladı.

NEDEN ABD PAZARINDA KÜÇÜLÜYOR?

Küresel fast-food endüstrisinde uzun süredir devam eden pazar kayması, ABD merkezli markaların büyüme motorunu Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu gibi gelişen pazarlara kaydırmasına neden oluyor. Black Box Intelligence Başkan Yardımcısı Victor Fernandez'e göre, düşük performans gösteren restoranların tasfiyesi, sermaye ve pazarlama kaynaklarının büyüme potansiyeli yüksek lokasyonlara aktarılmasını sağlıyor.

Şirketin toplam sistem satışlarının sadece yüzde 13'ü ABD'den gelirken, Çin yüzde 27 ve Avrupa yüzde 12'lik paya sahip oldu. 2025 yılında ABD satışları yüzde 3 azalırken; Çin yüzde 6, Asya yüzde 9, Latin Amerika yüzde 12, Avrupa yüzde 5, Birleşik Krallık yüzde 7, Ortadoğu/Türkiye/Kuzey Afrika yüzde 8, Afrika yüzde 10, Kanada yüzde 7 ve Hindistan yüzde 9 oranında büyüme kaydetti. Yaklaşık 34 bin restorana sahip olan markanın uzun vadeli hedefinin 75 bin şubeye ulaşmak olduğu duyuruldu.