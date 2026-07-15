Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat güncellemesi bekleniyor. Buna göre motorin grubunda daha yüksek olmak üzere hem motorin hem de benzinde artış öngörülüyor.

Kesin fiyat değişiklikleri, rafineri çıkış fiyatları ve dağıtım şirketlerinin yapacağı son hesaplamaların ardından netlik kazanacak.

Petrol piyasalarında tansiyon yükseldi

Uzmanlar, zam beklentisinin arkasında küresel petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkili olduğuna dikkat çekiyor. Orta Doğu'da yeniden artan jeopolitik riskler, petrol arzına ilişkin endişeleri artırırken uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatı da yukarı yönlü hareket ediyor.

Buna ek olarak döviz kurundaki dalgalanma da Türkiye'de akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Araç sahipleri pompaları takip ediyor

Son haftalarda peş peşe gelen fiyat değişiklikleri nedeniyle sürücüler akaryakıt tabelalarını yakından izlemeyi sürdürüyor. Beklenen artışın yürürlüğe girmesi halinde birçok ilde pompa fiyatlarının yeniden rekor seviyelere ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Sektör kaynakları, nihai zam tutarlarının resmi fiyat güncellemesiyle birlikte kesinleşeceğini belirtiyor. Böylece araç sahipleri, hafta sonuna girilmeden önce bir kez daha artan akaryakıt maliyetleriyle karşı karşıya kalabilir.