Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe'nin başkentte gerçekleştirdiği üst düzey görüşmeler, bölgedeki tarım sektörü için somut adımlara dönüştü. Muz ve diğer tropikal meyve üreticilerinin uzun süredir talep ettiği taban fiyat uygulaması ile tarımsal elektrik aboneliklerindeki bürokratik engellerin aşılması yönünde kararlar alındı.

Göktepe, Ankara'daki temasları kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Rekabet Kurumu yetkilileriyle bir araya geldi. Aktarılan bilgilere göre, masaya yatırılan kronik sorunların çözümü için ilgili bakanlık ve kurumlar nezdinde mutabakat sağlandı.

TROPİKAL ÜRÜNLERDE YENİ DÖNEM

Alanya ve çevresinde son yıllarda üretimi hızla artan muz başta olmak üzere tüm tropikal ürünler için piyasa dengesizliklerini önleyecek adımlar atılıyor. Rekabet Kurumu ve bakanlık yetkilileriyle yapılan istişareler neticesinde, üreticiyi tüccar karşısında koruyacak bir taban fiyat mekanizmasının kurulacağı açıklandı. Bu sayede hasat dönemlerinde yaşanan ani fiyat düşüşlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

TABAN FİYAT VE ELEKTRİK DESTEĞİ ÜRETİCİYE NE SAĞLAYACAK?

Örtüaltı tarım yapan üreticilerin en büyük gider kalemleri arasında iklimlendirme ve sulama kaynaklı enerji maliyetleri yer alıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte tarımsal elektrik aboneliği süreçlerinin kolaylaştırılması, sera işletme maliyetlerini doğrudan aşağı çekecek. Taban fiyat uygulaması ise özellikle ürün arzının yoğun olduğu dönemlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı yerli üreticinin gelir garantisi elde etmesini sağlayarak, sürdürülebilir üretime zemin hazırlayacak.

Alanya'nın tarımsal potansiyelini korumak adına atılan bu adımların, önümüzdeki dönemde kademeli olarak uygulamaya geçmesi planlanıyor. Yerli üreticiyi korumaya yönelik yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının detayları önümüzdeki günlerde ilgili kurumlar tarafından duyurulacak.