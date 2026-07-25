Alanya'nın Kestel Mahallesi Sanayi Yolu güzergahında bulunan ve yol seviyesinin üzerinde kalan rögar kapağı, sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturmayı sürdürüyor. Yerel haber kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, aylardır çözüme kavuşturulmayan bu altyapı sorunu nedeniyle bölgeden geçen araçlar sürekli olarak maddi hasar riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Yaşanan mağduriyetlerin son örneği, kırmızı renkli bir Suzuki marka otomobilin rögara çarpmasıyla kayıtlara geçti. Meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle aracın ön tamponu ve alt takımı ağır hasar alırken, olası bir facianın eşiğinden dönüldüğü öne sürüldü.

ESNAF VE SÜRÜCÜLERDEN ACİL ÇAĞRI

Bölgede faaliyet gösteren esnaf ve yolu sıklıkla kullanan sürücüler, her gün yeni bir aracın zarar gördüğünü belirterek duruma tepki gösteriyor. Sosyal medya platformlarında da geniş yankı bulan sorun için vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi ekiplerine çözüm çağrısında bulundu. Temel talep, söz konusu rögar kapağının acilen yeniden düzenlenerek yol kotuyla aynı seviyeye indirilmesi yönünde.

YÜKSEK RÖGAR KAPAKLARI NEDEN RİSKLİ?

Yol standartlarına uygun olmayan ve yüzeyden yüksekte bırakılan altyapı kapakları, özellikle gece saatlerinde veya yağışlı havalarda sürücüler tarafından fark edilemeyebiliyor. Otomotiv uzmanları, bu tür engellere hızla girilmesinin araçların karter ve alt takım bileşenlerini parçalayabileceği gibi, ani manevra ihtiyacı doğurarak direksiyon hakimiyetinin kaybolmasına ve zincirleme kazalara zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Kestel Sanayi Yolu'ndaki mevcut altyapı sorununun da sürücü güvenliğini doğrudan tehdit ettiği ifade ediliyor.