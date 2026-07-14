TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Lacivert-beyazlı ekip, Danimarka temsilcisi Fredericia'da forma giyen Jakop Jessen'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Yeni transfer için Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı da katıldı. Genç futbolcu, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atarak resmen Kasımpaşa'nın futbolcusu oldu.

Kulüpten "Hoş geldin" mesajı

Transferin ardından kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Jakop Jessen'e hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz."

Yeni sezonda önemli rol üstlenmesi bekleniyor

Danimarka futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Jakop Jessen'in, teknik ekibin raporu doğrultusunda transfer edildiği öğrenildi. Genç oyuncunun hem fiziksel gücü hem de oyun disipliniyle Kasımpaşa'nın yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren İstanbul temsilcisinin, yeni sezon öncesinde kadrosunu birkaç takviyeyle daha güçlendirmeyi hedeflediği belirtilirken, Jakop Jessen'in kısa süre içinde takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı ifade edildi. Yeni transferin hazırlık kampındaki performansı ise teknik heyet tarafından yakından takip edilecek.