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Eski Bakan Ali Yerlikaya, Kayhan Balta ile bir araya geldi

EMEKLİ Jandarma Astsubay, TEMAD Alanya Şube Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Alanya Yönetim Kurulu Üyesi Nusrettin Yolcu, eşi Gülfuz Yolcu’nun vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Aşağıoba Mezarlığı'ndaki cenaze törenine önceki dönem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu, kurum müdürleri, siyasiler, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Gülfuz Yolcu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

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