YouTube içerik üreticisi Orkun Işıtmak, 12 Temmuz tarihinde İspanya'da gerçekleştirilen Ironman Vitoria-Gasteiz yarışında zorlu parkuru başarıyla geride bıraktı. Sadece 30 günlük bir hazırlık sürecinin ardından organizasyona katılan fenomen, duraksız bir şekilde yarışarak toplamda 13 saat 30 dakikalık bir derece elde etti.

Yarışma kuralları gereği katılımcılar sırasıyla 3,8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42,2 kilometrelik maraton koşusu etaplarını arka arkaya geçmek zorunda. Işıtmak, tüm bu aşamaları belirlenen süre sınırları içerisinde bitirerek bitiş çizgisinde Türk bayrağı ile poz verdi.

ELEŞTİRİLERE MADALYALI YANIT

Yarışın ardından sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan Işıtmak, performansı hakkında ortaya atılan bazı iddialara doğrudan cevap verdi. Paylaştığı gönderide, hakkında yapılan "Yarım Ironman yaptı" ve "13 saat 30 dakikada herkes dur kalk yapar" şeklindeki yorumlara dikkat çeken içerik üreticisi, elde ettiği madalyayı takipçilerine gösterdi.

Işıtmak açıklamasında, madalyanın üzerinde de açıkça belirtildiği üzere 3,8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42 kilometre koşu etaplarını kurallara uygun şekilde tamamladığını aktardı. Fenomen isim, bu veriler ışığında yarım değil, tam Ironman yaptığını vurguladı.

IRONMAN PARKURU NEDEN ZORLU BİR MÜCADELE?

Dünyanın en prestijli dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen Ironman, sporcuların fiziksel ve mental sınırlarını tek bir gün içinde en üst düzeye kadar zorlayan uluslararası bir triatlon organizasyonudur. Toplamda yaklaşık 226 kilometrelik mesafenin mola verilmeden kat edildiği bu yarışlar, genellikle 16 ile 17 saatlik genel bir zaman sınırı (cut-off) ile düzenlenir.

Profesyonel sporcuların dahi aylar veya yıllar süren özel antrenman programlarıyla hazırlandığı bu organizasyonda, 13 saat 30 dakikalık bir bitiriş süresi, özellikle 30 gün gibi kısa süreli bir hazırlık kampı geçiren amatör katılımcılar için dikkate değer bir fiziksel dayanıklılık göstergesi olarak kabul ediliyor.