YILLARDIR tamamlanması beklenen ve resmi açıklamalara göre büyük oranda bitirilmiş olmasına rağmen açılışı sürekli ertelenen yeni toptancı halinin adeta “yılan hikâyesine” döndüğünü ifade eden Dündar, bu gecikmenin en büyük bedelini üreticilerin ödediğini dile getirdi. Burhan Dündar açıklamasında, “Alanya ve çevresi, Türkiye’nin en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden biridir. Binlerce aile geçimini tarımdan sağlıyor. Ancak yıllardır tamamlanması beklenen yeni toptancı hali, aradan geçen bunca zamana rağmen hâlâ hizmete açılamadı. Yaklaşık yüzde 98 oranında tamamlandığı ifade edilen bir yatırımın kapılarının açılmaması kabul edilemez. Kamu kaynaklarıyla yapılan böylesine önemli bir yatırımın atıl durumda bekletilmesi hem ekonomiye hem de üreticiye zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

“KAYBEDEN ALANYA TARIMI OLUYOR”

Mevcut halin artan üretim kapasitesine cevap vermekte yetersiz kaldığını vurgulayan Dündar, modern bir pazarlama altyapısının olmamasının hem üreticiyi hem de tüccarı zor durumda bıraktığını söyledi. Dündar, “Her geçen gün açılışı ertelenen yeni hal nedeniyle üreticimiz eski ve yetersiz şartlarda ürününü pazarlamak zorunda kalıyor. Bu durum lojistik maliyetlerini artırıyor, ticareti yavaşlatıyor ve ürünlerin gerçek değerinde pazarlanmasını engelliyor. Kaybeden sadece çiftçimiz değil; Alanya ekonomisi, ihracat potansiyeli ve bölge tarımıdır” dedi.

“TARIMIN GELECEĞİ BEKLETİLEMEZ”

Tarım sektörünün zaten artan maliyetler, iklim değişikliği ve pazarlama sorunlarıyla mücadele ettiğini hatırlatan Dündar, kamu yatırımlarının zamanında hizmete alınmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Dündar, “Çiftçimiz gübre, mazot, işçilik ve sulama maliyetleriyle mücadele ederken bir de yıllardır tamamlanamayan kamu yatırımlarının yükünü taşımak zorunda bırakılıyor. Üreticinin beklemeye tahammülü kalmamıştır. Tarımın geleceği bürokratik gecikmelere kurban edilemez” diye konuştu.

“YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Açıklamasının sonunda ilgili kurumlara çağrıda bulunan Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Burhan Dündar, “Yeni Toptancı Hali artık daha fazla bekletilmemeli, eksik görülen işlemler süratle tamamlanarak tesis bir an önce üreticimizin hizmetine sunulmalıdır. Alanya’nın tarımı, üreticisi ve bölge ekonomisi bunu fazlasıyla hak ediyor. Yeniden Refah Partisi olarak çiftçimizin, üreticimizin ve alın teriyle geçimini sağlayan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Yetkilileri vakit kaybetmeden sorumluluk almaya ve bu mağduriyeti sona erdirmeye davet ediyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi