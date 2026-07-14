CHP Antalya ilçe teşkilatlarında hareketli saatler yaşanıyor. İl Başkanı Nail Kamacı’nın görevden alınmasının ardından gözler ilçe örgütlerine çevrildi. Parti içindeki yönetimsel tartışmaların odağında yer alan süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından alınan kararla Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ve ilçe yönetimi görevden uzaklaştırıldı.

Kulislerde, genel merkezin politikalarına karşı tutum sergileyen 19 ilçe yönetiminin görevden alınabileceği iddiaları konuşulurken, bu gelişme operasyonun önemli bir aşaması olarak değerlendirildi. Görevden alınma kararının ardından kısa bir açıklama yapan Demet Gündüz, "Antalya'da 19 ilçe başkanı arasında tek kadın başkan olarak benden korkmaları ve görevden almaları ayrı bir gurur, tarihin doğru noktasında durmak ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.

Mutlak butlan kararının ardından 19 ilçe yönetimi, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel’in yanında olacaklarını ve butlan yönetimini tanımayacaklarını deklare etmişti. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı’nın görevden alınmasına da tepki gösteren 19 ilçe yönetimi, yeni il yönetimine de bayrak açarak seçimle gelen Özel yönetimini destekleyeceklerini ve mahkeme kararıyla gelen yeni butlan yönetiminin aldığı hiçbir kararı tanımayacaklarını duyurmuşlardı.

Konyaaltı İlçe Örgütünün ardından diğer 18 ilçe yönetiminin de görevden alınacağı beklentisi yükseldi.

Parti içindeki bu görevden alma dalgasının diğer ilçelere yansıyıp yansımayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi