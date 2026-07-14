15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Alanya'da düzenlenecek anma programlarına bir yenisi daha ekleniyor. Alanya Müftülüğü tarafından organize edilen program kapsamında, 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okunacak, ardından vatandaşlara pişi ikramında bulunulacak.

Alanya Müftülüğü tarafından hazırlanan program, 15 Temmuz Çarşamba günü Emine Özmüftüoğlu Camisi'nde gerçekleştirilecek. Öğle namazı öncesinde başlayacak programda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar ile tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunacak.

Pişi ikramı yapılacak

Mevlid programının ardından öğle namazı kılınacak ve cami cemaatine pişi ikramında bulunulacak. Müftülük yetkilileri, bu anlamlı günde birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılması amacıyla tüm vatandaşların programa davetli olduğunu belirtti.

Müftü Seven'den davet

Alanya Müftüsü Mehmet Seven, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik içinde yazdığı önemli bir demokrasi destanı olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları programa katılmaya davet etti.

Müftü Seven, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'de Emine Özmüftüoğlu Camisi'nde başlayacak Mevlid-i Şerif programına ve sonrasında gerçekleştirilecek pişi ikramına tüm Alanyalıları beklediklerini ifade etti.

Alanya'da gün boyunca çeşitli kurum ve kuruluşların düzenleyeceği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek programın, şehitlerin aziz hatırasını yaşatması ve milli birlik ruhunu güçlendirmesi hedefleniyor.