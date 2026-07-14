KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ’NİN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK), 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği destansı direnişi bir kez daha hatırlatarak, demokrasiye, millî iradeye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkma kararlılığını vurguladı. KGK Yönetim Kurulu, "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" mesajını verdi.

"Milletimizin iradesini, demokrasimizi ve devletimizin anayasal düzenini hedef alan hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık sınavlarından biri yaşanırken; aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inmiş, canı pahasına millî iradeye sahip çıkarak dünyaya örnek bir demokrasi destanı yazmıştır. O gece verilen mücadele, yalnızca bir darbe girişimini bertaraf etmekle kalmamış; milletimizin bağımsızlığına, özgürlüğüne ve ortak geleceğine sahip çıkma kararlılığını da tüm dünyaya göstermiştir.

Küresel Gazeteciler Konseyi olarak, demokrasiyi hedef alan, millet iradesini yok sayan ve şiddeti meşru gören her türlü darbe, vesayet ve antidemokratik girişimin dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Demokrasinin en önemli teminatlarından biri olan özgür ve sorumlu basının, böylesi kritik dönemlerde doğru bilgiyle kamuoyunu aydınlatmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

15 Temmuz’da şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu anlamlı yıl dönümünde, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, millî birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyor; ülkemizin huzuru, güvenliği ve istikbali için çalışan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız."