MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, 15 Temmuz ruhunun diri tutulması gerektiğini vurguladı.

Türkdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milletinin istiklaline, devletimizin bekasına ve demokrasimize kasteden FETÖ’cü hain darbe girişimi; aziz milletimizin cesareti, devletimizin kararlı duruşu ve lider kadroların sergilediği tarihi iradeyle bertaraf edilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren hiçbir tereddüt göstermeden devletimizin ve milletimizin yanında durmuş, milli iradeden yana tavır alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü esas alan tarihi bir duruş sergilemiştir. O karanlık gecede ortaya koyduğu devlet adamlığı, milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine önemli katkı sağlamış, Türkiye’nin bekasına yönelik tehditlere karşı ortak mücadelenin temel taşlarından biri olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da milletimizi meydanlara davet ederek, devletimizin anayasal düzenine ve milli iradeye sahip çıkılmasında kararlı bir liderlik ortaya koymuş; aziz milletimizle birlikte hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinde tarihi bir rol üstlenmiştir.

O gece sokakları ve meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımız, güvenlik güçlerimiz ve kahramanlarımız, ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmemiş; canları pahasına vatanını, devletini ve geleceğini savunmuştur. 15 Temmuz, Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği şanlı bir direniş destanıdır.

Bugün bizlere düşen en büyük görev; 15 Temmuz ruhunu diri tutmak, FETÖ başta olmak üzere devletimize ve milletimize kasteden her türlü ihanet odağına karşı aynı kararlılıkla mücadele etmektir. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece hiçbir güç Türkiye Cumhuriyeti’ni yolundan çeviremeyecektir.

Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Rabbim devletimizi ilelebet payidar, milletimizi birlik ve beraberlik içinde daim eylesin. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!"

Kaynak: Haber Merkezi