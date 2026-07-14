​Alanya, sivil toplum çalışmalarının sevilen ve saygıyla anılan isimlerinden biri olan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Alanya Şube Başkanı Nusrettin Yolcu’nun eşi Gülfuz Yolcu’nun vefatıyla sarsıldı. İlçede derin bir üzüntüyle karşılanan bu acı kayıp, devletin zirvesinden de karşılık buldu.

​Yolcu ailesinin acısını paylaşmak üzere Alanya’ya gelen önceki dönem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberinde Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ve Mehmet Sağlam ile birlikte ilçede bir dizi temas gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, Alanya Belediye Meclis Üyesi ve MHP Grup Sözcüsü Kayhan Balta ile bir araya geldi; görüşmeye bölgenin tanınan iş insanı Ali Hancı da eşlik etti.

​Eski Bakan Yerlikaya ve bakan yardımcılarını ağırlayan Kayhan Balta, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve onuru dile getirdi. Buluşmanın ardından teşekkür mesajı yayımlayan Balta:

​"Bir önceki dönem İçişleri Bakanım Sayın Ali Yerlikaya, Bakan Yardımcım kıymetli büyüğüm Münir Karaloğlu ve Bakan Yardımcım Mehmet Sağlam büyüklerimi Alanya’mızda ağırlamaktan onur duyduk. Devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Bircan Subaşı