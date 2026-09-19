Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum'da katıldığı programda hayvancılık sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Bakanlığın hayata geçirdiği yeni uygulama kapsamında, yetiştiricilerden hayvan aşısı ve kimliklendirme işlemleri için artık herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

"Hayvan ve Sürü Sağlığı Destekleri" adı altında başlatılan bu yeni kalem için yaklaşık 6 milyar liralık bir bütçe ayrıldı. Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre, veteriner hekimler tarafından yürütülen bu işlemler karşılığında üreticiden bedel alınmayacak ve bu tutar diğer tarımsal desteklemelerden kesinlikle düşülmeyecek.

YENİ DESTEK ÜRETİCİYE NELER SAĞLAYACAK?

Hayvan hastalıklarının önlenmesi ve sürü takibinin sağlıklı yapılabilmesi için kritik olan aşı ve küpeleme işlemleri, üreticilerin temel giderleri arasında yer alıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte, özellikle kırsal kesimde dar bütçeyle üretim yapan çiftçilerin maliyet yükü doğrudan hafifletilmiş olacak.

ANTALYA'DAKİ YETİŞTİRİCİLERE YANSIMASI NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Antalya, 1,2 milyonu aşan koyun ve keçi varlığına ev sahipliği yapıyor. Özellikle Batı Akdeniz'in keçi yetiştiriciliği konusunda öne çıkan bölgelerinde faaliyet gösteren üreticilerin, bu maliyet düşürücü adımdan doğrudan fayda sağlaması bekleniyor.

Son 22 yıl içerisinde hayvancılık sektörüne toplam 654 milyar lira destek sağlandığı bildirildi. 2024 yılında duyurulan Hayvancılık Yol Haritası çerçevesinde planlı üretime geçilirken, üç yıllık planlamalarla sektörün daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.